2022/05/13 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ودول العالم تشاطر الإمارات أحزانها بوفاة الشيخ خليفة بن زايد بغداد – قصيمنذر توالت التعازيلدولة لامارات وقادتها وشعبها من دول العالم بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد،حيث عد العراق ودول،رحيله رحيل ابن زايد،الذيانتقل الى جوار ربهيوم امس الجمعة خسارة كبيرة.وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظميفيتغريدة على توتير (بكثير من الحزن وبالغالأسى،تلقينا نبأ رحيل ابن […]

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