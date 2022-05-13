2022/05/13 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط: إبرام الإقليم عقود وإتفاقات مع شركات دوليةي خالف الدستور عدم الإلتزام بحصص أوبكيضر عوائد العراق المالية بغداد – الزمان اتهمت شركة النفط الوطنية،حكومة اقليم كردستان بمنح المقاولين حق بيع حصتها من النفط المنتج،مؤكدة عدم التزام كردستان بالحصص المقرة للعراق بموجب اوبك اضر بالعوائد المالية للحكوم الاتحادية .وقالت الشركة فيبيان تلقته (الزمان) امس ان […]

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