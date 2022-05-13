2022/05/13 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تحرص على التوصّل لإنفراجة فيمباحثات الرياض وطهران بغداد – الزمان جددت بغداد،حرصها على التوصل لانفراجة بعلاقات الرياض وطهران من خلال استمرار المباحثات الجارية بين البلدين الجارين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير الخارجية فؤاد حسين،ناقش مع نظيره السعوديّفيصل بن فرحان،التعاون الثنائيبين بغداد والرياض فيشتى المجالات،وأهمِية التنسيق المسبق على المستويين الإقليميوالدولـي)،ولفت الى ان (الجانبين […]

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