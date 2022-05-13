البنتاغون يعلن عن أول مكالمة بين وزيري الدفاع الأمريكي والروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا

2022/05/13 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى أول اتصال مع نظيره الروسي سيرغي شويغو منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن أوستن خلال المكالمة التي جرت اليوم الجمعة 13 مايو، حث الجانب الروسي على وقف إطلاق النار فورا في أوكرانيا، كما شدد على "أهمية إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة" بين موسكو وواشطن.

ولفت كيربي إلى أن هذا كان أول اتصال بين أوستن وشويغو منذ 18 فبراير الماضي.

ولم يعلق الجانب الروسي على الموضوع بعد.

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