البيئة توضح إجراءاتها بشأن أبراج الاتصالات والإنترنت غير القانونية

2022/05/13 | 20:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أوضحت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، إجراءاتها بشأن أبراج الإتصالات والإنترنت غير القانونية، فيما أعلنت عن قيامها بتنفيذ كشوفات دورية شهرية لمتابعتها والتأكد من عدم تجاوز شدة التعرض للمحدد الوطني.وقال مدير الدائرة الفنية في الوزارة، عيسى الفياض، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “أبراج الاتصالات والإنترنت العشوائية غير الحاصلة على الموافقة البيئية يتم توجيه […]

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