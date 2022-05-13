سد مكحول على نهر دجلة.. مضار كبيرة بدون منافع - الجزء الثاني

2022/05/13 | 20:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن الجنابي [http://non14.net/146863] - وزير

الموارد المائية السابق

في العراق هَوَس مرضي في المشاريع

الكبيرة.



ولا اعتقد بأن أحدهم يتقدم

لتبرير هذا الهوس، خاصة ان الكثيرين من

مؤيدي هذا النهج لم

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