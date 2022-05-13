رجم خشان وقانون الحلبوسي

2022/05/13 | 20:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

في شتاء العام 2017 أخبرنا النائب آنذاك

محمد الحلبوسي أنّ العراق بحاجة إلى

وزراء يحملون لمسات عشائرية، في ذلك

الوقت لم يكن الحلبوسي يحلم أن يصبح

رئيساً للبرلمان، ولم يكن يدور في ذهنه

أن

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