انصار خشان يتظاهرون في السماوة للمطالبة بإقالة الحلبوسي (صور)

2022/05/13 | 20:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من أنصار النائب باسم خشان

في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى،

اليوم الجمعة، تظاهرة ضد رئيس مجلس

النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وطالب المتظاهرون بإقالة الحلبوسي

نتيجة قراره الأخير ضد النائ

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