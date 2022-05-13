الإمارات تشيّع رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

2022/05/13 | 20:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيعت الإمارات العربية المتحدة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات وتم إعلان الحداد أربعين يوما.

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