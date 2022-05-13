حول ماذا يتصارع هؤلاء؟ - عذري مازغ

2022/05/13 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ سؤال يتبادر دائما إلى الذهن كلما تأملت هذه الحرب الملعونة، واكثر من ذلك هي حرب بين دول رادعة، أي بين آلهة الأرض، تهديد بالنووي من كل الأطراف ولا يستطيع أحد ان يقول بأن التهديد أتى من هذا الطرف أو الآخر، من كل الاطراف وهو تهديد حقيقي برغم أن التصورات العقلانية تذهب إلى استحالة القيام به، لكن بعض الرؤوس الساخنة أظهرت مصطلحا او تعبيرا "مهذبا" إلى حد ما، إنهم يتكلمون الآن عن حرب نووية تكتيكية وتعني إح ......





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