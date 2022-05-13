توب 5: وفاة الشيخ خليفة بن زايد.. واعتداء على مشيعي شيرين أبو عاقلة

2022/05/13 | 21:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الراحل، إلى اعتداء قوات الشرطة الإسرائيلية على المشاركين في تشييع جثمان شيرين أبوعاقلة مراسلة قناة الجزيرة الراحلة في القدس...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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