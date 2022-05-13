إنجاز 75% من مشروع طريق كركوك - الحويجة

2022/05/13 | 21:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاويأعلنت دائرة طرق وجسور كركوك، اليوم الجمعة، تفاصيل مشروع السايد الثاني لطريق كركوك – الحويجة، وفيما أشارت إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 75%، حددت موعد افتتاح الطريق.وقال مدير الدائرة، علي أكبر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نسبة إنجاز مشروع السايد الثاني لطريق كركوك - الحويجة المعروف باسم طريق المنزلة بمسافة 43 كم، بلغت 75%"، لافتاً إلى أن "كلفة المشروع بلغت 28 مليار دينار عراقي".وأضاف أكبر، أن "مشروع الطريق الرابط بين مركز محافظة كركوك وقضاء الحويجة، يعد من المشاريع المهمة لوجود تفرعات تتصل بقرى ونواح عدة وصولاً الى محافظة نينوى".ولفت إلى أن "المشروع واجه تعارضات عدة منها تخص شركة نفط الشمال فيما يتعلق بالأنابيب النفطية والتي كان العمل في المناطق المحاذية لها شاقاً جداً من خلال الحفر اليدوي والذي تطلب جهداً ووقتاً كبيرين جداً خشية تعرض الأنابيب النفطية إلى الضرر، فضلا عن تعارضات الكهرباء التي تشكل عبئاً كبيراً على المشاريع جميعها في المحافظة، إضافة إلى تجاوزات البعض من خلال بناء محال تجارية على محرمات الطرق".وتابع، أن "المشروع تضمن إنشاء خمسة جسور لتعارضها مع المشاريع المائية في مكتب خالد وفلكة وادي النفط والشلالة والزيدان والخان، فضلا عن إنشاء قناطر صندوقية عدة في مناطق مختلفة بسبب بيئتها الزراعية"، مشيراً إلى أن "موعد افتتاح المشروع سيكون نهاية العام الحالي".

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