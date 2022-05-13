في لقائه مع ملك الأردن.. بايدن يؤكد أهمية حماية الوضع التاريخي للأماكن المقدسة بالقدس

2022/05/13 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في لقائه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بالعاصمة واشنطن، الجمعة، على الحاجة إلى حماية الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف وخفض التوتر ووقف العنف في إسرائيل الضفة الغربية.

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