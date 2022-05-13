جو بايدن: الشيخ خليفة بن زايد كان شريكا وصديقا لأمريكا

2022/05/13 | 21:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى رئيس الولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية الجمعة.

وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض، إنه شعر بحزن عميق عندما علم بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأشار إلى أن الشيخ خليفة كان شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة طوال عقود توليه منصب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكما لإمارة أبو ظبي، وفي دوره السابق كولي عهد أبو ظبي.وتقدم بايدن بأحر التعازي لأسرة الشيخ خليفة وجميع الإماراتيين في حزنهم على هذه الخسارة الفادحة، مشيرا إلى أنه سيكرم ذكراه من خلال الاستمرار في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين حكومتي وشعبي البلدين.

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