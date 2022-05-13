رد لاذع من غوارديولا على نجمي اليونايتد بشأن خروج السيتي من دوري الأبطال

2022/05/13 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ الإسباني بيب غوارديولا، الجمعة، على نجمَي مانشستر يونايتد السابقَين، الفرنسي باتريس إيفرا والبلغاري ديميتار برباتوف، لانتقادهما شخصية فريقه مانشستر سيتي بعد الخروج القاسي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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