عاجل - العراق يودع الحمى النزفية في هذا الموعد

2022/05/13 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن العراق أقل من دول الجوار إصابات بالحمى النزفية، فيما توقعت انتهاء تسجيل الإصابات خلال أيام قليلة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في تصريح، إن "الحمى النزفية مرض مستوطن في العراق منذ خمسينيات القرن الماضي"، لافتا الى أن "الإصابات حالياً في العراق أقل من دول الجوار".وأضاف النايف، أن " وزارة الزراعة اتخذت مجموعة من الاجراءات التي تتعلق بالحيوانات، منها التعقيم والتغطيس وكذلك مكافحة حشرة القراد التي تمثل الوسيط الناقل"، مبينا أن "الإصابات وخلال الأيام القليلة المقبلة ستنتهي بشكل فعلي".ودعا المواطنين لشراء اللحوم بشكل طبيعي لكن مع الالتزام بإجراءات الوقائية ومنها تنظيف اللحوم بشكل جيد وتغطية ولبس الكفوف عند شراء اللحوم، والتشديد على نظافة الأيدي، كما يمنع شراء اللحوم من المجازر غير المرخصة والعشوائية ويجب متابعة العشوائيات من قبل وزارة الداخلية ويجب إنهاء جميع اماكن بيع الحيوانات المنتشرة في كل مكان".

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