الصين: المواد التي نشرتها روسيا عن المختبرات البيولوجية الأمريكية مثيرة للقلق

2022/05/13 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعربت الصين عن قلقها إزاء المعلومات عن المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا الواردة في المواد التي نشرتها روسيا، ودعت للتحقيق فيها.

وقال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن "الصين قلقة إزاء المواد الجديدة التي نشرتها روسيا عن الأنشطة البيولوجية".

وتابع قائلا إن "الحديث يدور عن الأمن الدولي.



والأنشطة في مجال تطوير الأسلحة، بما فها المعلومات التي قدمتها روسيا، يجب أن تثير قلقا أكبر لدى المجتمع الدولي، وإن الصين تدعو الأطراف المعنية إلى التحلي بالمسؤولية والرد في الوقت المناسب والتأكد بشكل مطلوب من ذلك، من أجل إزالة كل الشكوك".

يذكر أن روسيا دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث "الأنشطة البولوجية الأمريكية في أوكرانيا".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان قائد قوات الحماية من الإشعاع والأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، الفريق إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة قامت بتطوير واختبار عناصر الأسلحة البيولوجية على الأراضي الأوكرانية بالتعاون مع عدد من شركات الأدوية الكبرى.

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