دعوة (٤٠) لاعباً لتدريبات منتخب الشباب

2022/05/13 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يدعُو الملاكُ التدريبي لمنتخبِ الشَباب اللاعبين المُدرجة أسماؤهم في أدناه للالتحاقِ بتدريباته المقرر انطلاقها يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من الشهر الحالي في مَلعبِ جامعة بغداد (البرج)، واللاعبون هم:محمد عبد الحميد عرب/ زاخو، عمران زكي/ زاخو، عبد القادر أيوب/ أربيل، أمين نبي عبد الله/ أربيل، إسماعيل أحمد/ نوروز، علي صادق محمود/ الزوراء، سجاد محمد فاضل/ الزوراء، طاهر مثنى حمد/ الزوراء، حيدر عبد الكريم توفيق/ الزوراء، عبد الله زهير قيس/ الزوراء، ذوالفقار يونس عبد علي/ الشرطة، عبد الرزاق قاسم كعده/ الشرطة، عبد الله باسم محمد/ الشرطة، عباس ماجد كعيم/ الطلبة، كرار حيدر محمد/ الطلبة، كاظم رعد/ القوة الجوية، الاي علي فاضل/ غوتبيرغ السويدي، شمعون شربل/ أوين ويسترن يوناتيد الأسترالي، بلند إزاد عمر/ غرافشاب الهولندي، أسهر علي حسين/ الميناء، جعفر شنيشل عبد النبي/ الميناء، سجاد علاء عبد الكريم/ الميناء، عبود رباح عبود/ القاسم، حسين عقيل عبد الكريم/ القاسم، كرار علي حمدان/ القاسم، عباس مانع/ أمانة بغداد، علي عباس محيسن/ أمانة بغداد، نصر سلام عيفان/ الصوفية، محمد جميل شناع/ الصناعات الكهربائية، يعقوب يوسف يعقوب/ الكهرباء، عبد الله محمد عبود/ بلد، حسين حسن امويد/ الكرخ، محمد قاسم محمد/ الكرخ، حسين علي لطيف/ النفط، أحمد إيهاب على/ نفط البصرة، منتظر شعلان/ النجف، سجاد محمد مهدي/ نفط ميسان، أحمد خالد حفاتي/ نفط ميسان، حسين كاظم زويد/ نفط ميسان، أمير علي حنيت/ نفط الوسط.

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