في سابقة بالمنطقة العربية.. امرأة تقود نهائي كأس المغرب لكرة القدم

2022/05/13 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقود الحكمة المغربية، بشرى كربوبي، السبت، المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش في كرة القدم بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني.وهي المرة الأولى التي تسند فيها إدارة نهائي بطولة كروية لسيدة في البلاد والمنطقة العربية.

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