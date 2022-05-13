علماء توصلوا إلى زرع نبتة في تربة مستخرجة من القمر

2022/05/13 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬متقدمة‭ ‬نحو‭ ‬الزراعة‭ ‬الفضائية،‭ ‬تمكّن‭ ‬العلماء‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬زرع‭ ‬نباتات‭ ‬في‭ ‬بضع‭ ‬غرامات‭ ‬من‭ ‬تربة‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬القمر،‭ ‬أحضرها‭ ‬قبل‭ ‬عقود‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬تابعون‭ ‬لبرنامج‭ “‬أبولو‭”.‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭ ‬زرع‭ ‬نباتات‭ ‬على‭ ‬القمر‭ ‬مباشرة،‭ ‬ما‭ ‬سيوفّر‭ ‬على‭ ‬المستكشفين‭ ‬المستقبليين‭ […]

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