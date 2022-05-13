قالب حلوى بالليمون فاز بلقب اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

2022/05/13 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فاز‭ ‬قالب‭ ‬حلوى‭ ‬بالليمون‭ ‬مطعّم‭ ‬ببسكويت‭ ‬الأماريتي‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬بمسابقة‭ ‬بودينغ‭ ‬اليوبيل‭ ‬البلاتيني‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬احتفالاً‭ ‬بمرور‭ ‬70‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬توليها‭ ‬العرش‭ ‬البريطاني‭.‬ وحصلت‭ ‬جيما‭ ‬ملفين‭ (‬31‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلان‭ ‬على‭ “‬البودينغ‭ ‬البلاتيني‭ ‬للاحتفال‭ ‬بيوبيل‭ ‬الملكة‭” ‬عن‭ ‬الكعكة‭ ‬التي‭ ‬ابتكرتها،‭ ‬واختيرت‭ ‬بإجماع‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭.[…]

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