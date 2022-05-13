أرقام قياسية في مزاد أمريكي وبيع هيكل عظمي لديناصور لقاء 12 مليون دولار

2022/05/13 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكدت‭ ‬المبيعات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬مزاد‭ ‬أقامته‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الخميس‭ ‬شهية‭ ‬هواة‭ ‬جمع‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬القطع‭ ‬الفنية،‭ ‬إذ‭ ‬حفلَ‭ ‬بمجموعة‭ ‬اسعار‭ ‬قياسية‭ ‬سجلها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأعمال،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬منحوتة‭ ‬لإدغار‭ ‬دوغا،‭ ‬وأخرى‭ ‬برونزية‭ ‬لبيكاسو،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬هيكل‭ ‬عظمي‭ ‬لديناصور‭ ‬كان‭ ‬مصدر‭ ‬وحي‭ ‬لفيلم‭ “‬جوراسيك‭ ‬بارك‭” ‬وبيع‭ ‬لقاء‭ ‬12‭ ‬مليون‭ […]

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