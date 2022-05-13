مقتل شخص اثر 'دكة عشائرية' في كربلاء

2022/05/13 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجعة، بمقتل شخص واصابة اخر اثر "دكة عشائرية في محافظة كربلاء.

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