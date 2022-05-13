اللواء يحيى رسول يحدد موعد فتح باب التطوع في صفوف الجيش العراقي

2022/05/13 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الجمعة، موعد فتح باب التطوع ضمن صفوف القوات المسلحة.

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