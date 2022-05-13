إنجاز 75% من مشروع طريق كركوك – الحويجة

2022/05/13 | 22:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت دائرة طرق وجسور كركوك، اليوم الجمعة، تفاصيل مشروع السايد الثاني لطريق كركوك – الحويجة، وفيما أشارت إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 75%، حددت موعد افتتاح الطريق.وقال مدير الدائرة، علي أكبر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “نسبة إنجاز مشروع السايد الثاني لطريق كركوك – الحويجة المعروف باسم طريق المنزلة بمسافة […]

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