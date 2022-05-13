2022/05/13 | 22:46 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد … أعلنت دائرة طرق وجسور كركوك، اليوم الجمعة، تفاصيل مشروع السايد الثاني لطريق كركوك – الحويجة، وفيما أشارت إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 75%، حددت موعد افتتاح الطريق.
وقال مدير الدائرة، علي أكبر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “نسبة إنجاز مشروع السايد الثاني لطريق كركوك – الحويجة المعروف باسم طريق المنزلة بمسافة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنجاز 75% من مشروع طريق كركوك – الحويجة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مدير الدائرة، علي أكبر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “نسبة إنجاز مشروع السايد الثاني لطريق كركوك – الحويجة المعروف باسم طريق المنزلة بمسافة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنجاز 75% من مشروع طريق كركوك – الحويجة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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