تسع سنوات في الحوار المتمدن - عباس علي العلي

2022/05/13 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في مثل هذا اليوم 13 / 5 وقبل تسع سنوات بدأت الكتابة على موقع الحوار المتمدن وبفترات متباعدة في أول الأمر، كنت أخوض تجربة كتابية جديدة أردت من خلالها إيصال ما أظنه يستحق أن يصل للقارئ بمختلف درجات وعيه وإدراكه، واجهت الكثير من التنمر والأزدراء من بعض الطفيليين وأنصاف القراء.



كما أستمتعت كثيرا في مدخلات وحورات كثيرة أغنت وطورت في مسائل كثيرة نضجت عندي، كان الموقع وإدارته أيضا على حرفية ومهنية عا ......





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