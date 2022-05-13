2022/05/13 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الفتاح_علي_رضا من رسالة الله الأخيرة إلى البشريه.



عودة ثانية إلى أية زواج محمد من زينب.



بدأ لابد من الإشارة إلى إن هذه الآية كانت سببا بخروج الكثيرين من الإسلام وتبني الإلحاد، لأن مضمونها لا علاقة له إطلاقا بالدين.



نص الآية (واذ تقول للذي أنعم الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.



فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من رسالة الله الأخيرة الى البشر - عبد الفتاح علي رضا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من رسالة الله الأخيرة الى البشر - عبد الفتاح علي رضا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).