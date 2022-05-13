محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭:‬الإمارات‭ ‬فقدت‭ ‬ابنها‭ ‬البار وقائد‭ ‬مرحلة‭ ‬التمكين‭ ‬وأمين‭ ‬رحلتها‭ ‬المباركة

2022/05/13 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعماء‭ ‬العرب‭ ‬والعالم‭ ‬يعزون‭ ‬برحيل‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭..‬وبايدن‭:‬سنكرم‭ ‬ذكرى‭ ‬الشريك‭ ‬الحقيقي واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ – ‬أبو‭ ‬ظبي‭ -‬الزمان‭ ‬ تقدم‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬شيوخ‭ ‬الإمارات‭ ‬تشييع‭ ‬جثمان‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬73‭ ‬عاما‭.‬ ووري‭ ‬جثمان‭ […]

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