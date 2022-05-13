2022/05/13 | 23:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زعماء العرب والعالم يعزون برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان..وبايدن:سنكرم ذكرى الشريك الحقيقي واشنطن- مرسي أبو طوق – أبو ظبي -الزمان تقدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من شيوخ الإمارات تشييع جثمان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي صباح الجمعة عن عمر 73 عاما.
ووري جثمان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن زايد:الإمارات فقدت ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ووري جثمان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن زايد:الإمارات فقدت ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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