مَن سيوقع اتفاقية السلام معنا أو مع روسيا؟

2022/05/13 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام المكالمة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬رشحت‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬عنها،‭ ‬انما‭ ‬هي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬القنوات‭ ‬الجدية‭ ‬مفتوحة‭ ‬بين‭ ‬عمالقة‭ ‬العالم‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الأجواء‭ ‬سوداوية‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬المتداول‭ .‬ ‭ ‬مصير‭ ‬اية‭ ‬حرب‭ ‬هو‭ ‬التوقف،‭ […]

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