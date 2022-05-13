الوساطات‭ ‬تعيد‭ ‬فتح‭ ‬مفاوضات‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭..‬ واشنطن‭:‬الاتفاق‭ ‬بعيد‭ ‬المنال

2022/05/13 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬سويدي‭-‬إيراني‭ ‬محكوم‭ ‬بالإعدام فانغلز‭ (‬ألمانيا‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭-‬‭ ‬طهران‭ ‬‭-‬‭ ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ جرى‭ ‬حلحلة‭ ‬الجمود‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬المفاوضات‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬المفوض‭ ‬الأوربي‭ ‬وقبله‭ ‬امير‭ ‬قطر‭ ‬اللى‭ ‬طهران،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أعيد‭ ‬فتح‮»‬‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ […]

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