2022/05/13 | 23:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتحاد الأوربي يطلب من طهران الافراج عن سويدي-إيراني محكوم بالإعدام فانغلز (ألمانيا- (أ ف ب) - طهران - واشنطن -الزمان جرى حلحلة الجمود الذي أصاب المفاوضات النووية في فيينا عبر زيارة المفوض الأوربي وقبله امير قطر اللى طهران، فيما أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أنه «أعيد فتح» المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوساطات تعيد فتح مفاوضات النووي الإيراني.. واشنطن:الاتفاق بعيد المنال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوساطات تعيد فتح مفاوضات النووي الإيراني.. واشنطن:الاتفاق بعيد المنال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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