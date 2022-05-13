التجارة تعلن كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين

2022/05/13 | 23:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين.وأوضح مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، بالوزارة، محمد حنون، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موسم التسويق هذا العام شهد دخول سايلو الشطرة وكربلاء المعدنيين الى الخدمة بعد ان تم استلام الحنطة فيه من الفلاحين والمسوقين، ليمنح اضافة جديدة للطاقات الخزنية، وستكون داعما للامن الغذائي العراقي، خاصة بعد التوجه الرسمي باستيراد ملايين الاطنان من الحنطة".واضاف أن "اجمالي كميات الحنطة التي تم استلامها في فروع ومواقع الشركة التي باشرت الاستلام بلغت (643.661) الف طن".وبين أن "الكميات المسوقة للمواقع وحسب كل محافظة، بلغت ما يلي: (المثنى (56.550) الف طن، والبصرة ( 18.776 ) الف طن وذي قار ( 50.225 ) الف طن و ميسان (46.030) الف طن وواسط ( 207.227) الف طن و الديوانية ( 74.433) الف طن و كربلاء ( 32.297) الف طن و بابل (54048 ) الف طن والنجف (29.177) الف طن وديالى (2.765 ) الف طن والانبار ( 32.197) الف طن وصلاح الدين (31.400) الف طن، فيما بلغت الكميات المسوقة الى مواقع بغداد /سايلو الرصافة ( 6.111) الف طن وسايلو خان ضاري ( 407.920) طن وسايلو الدورة (1.354) طن وسايلو التاجي ( 658) طن".وتابع أن "اعضاء اللجنة المركزية للتسويق و على مدار اليومين الماضيين تواجدوا في المراكز التسويقية لمتابعة حملة التسويق و التواجد بين الفلاحين والمزارعين للاستماع لهم وتذليل كافة المعوقات لهم و ايجاد الحلول لهم"، مشيرا الى أن "الملاكات الحسابية في فروع الشركة تواصل صرف اقيام الحنطة المسوقة لهذا الموسم 2022 بعد تخصيص المبالغ الماليه وتم تحويلها للفروع ليتم تسليم الصكوك دون تاخير ليكون حافز للفلاحين للنهوض بواقعهم الزراعي".

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