دمشق تعلن مقتل جنود بـ

2022/05/13 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت إسرائيل، الجمعة، غارات جوية في وسط سوريا أسفرت عن 5 قتلى بينهم مدني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري.

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