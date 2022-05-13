2022/05/13 | 23:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lBIhHJLN1VY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لبرنامج النسخة الاصلية النائب "ايفان جابرو" تروي قصه حياتها قبل تسنمها منصب وزيرة الهجرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لبرنامج النسخة الاصلية النائب "ايفان جابرو" تروي قصه حياتها قبل تسنمها منصب وزيرة الهجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).