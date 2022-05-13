2022/05/13 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الجمعة، زوال موجة الغبار عن العاصمة بغداد وتوجهها نحو الفرات الأوسط الليلة ومن ثم وصولها الى المحافظات الجنوبية بعد منتصف الليل.

وقال العطية في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتابعتها (بغداد اليوم)، ان "موجة من الغبار اجتازت صلاح الدين وتغطي اغلب مناطق ديالى والعاصمة بغداد وشرق الانبار".

وأضاف ان "الموجة تتجه نحو مدن الفرات الاوسط الليلة وبعد منتصف الليل والفجر تصل لمدن الجنوب وجنوب غرب البلاد، اقل شدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوالها قريباً.. موجة الغبار تجتاح عدداً من محافظات العراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زوالها قريباً.. موجة الغبار تجتاح عدداً من محافظات العراق- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).