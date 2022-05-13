2022/05/13 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الجمعة، تقديم شكوى جزائية ضد النائب هادي السلامي.

وقالت الوزارة في بيان، ان "الجهات القانونية في وزارة النفط تقدمت بشكوى جزائية لدى المحاكم المختصة ، بحق النائب هادي السلامي بتهمة الكذب وتزوير الحقائق، وتم الايعاز الى الجهات المعنية في الوزارة، بمتابعة الاجراءات القانونية اللازمة من إجل إحقاق الحق".

وأكدت الوزارة "ايمانها وثقتها بعدالة القضاء العراقي بوضع حد لهذه التجاوزات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط ترفع شكوى جزائية ضد أحد النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط ترفع شكوى جزائية ضد أحد النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).