2022/05/13 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

كشفت أوبك ، اليوم الجمعة ، إنها ستشارك في منتدى طاقة العراق السادس في بغداد المقام في الفترة من 18 إلى 20 حزيران.

وبحسب تقرير موقع "hellenic shipping news” ترجمته (بغداد اليوم) ان "المنتدى سيعقد تحت شعار "الشرق الأوسط حجر الزاوية لأمن الطاقة العالمي"

واضاف انه"ومن المتوقع أن يرحب المنتدى بعدد كبير من المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات وقادة الصناعة والخبراء والمحللين من جميع أنحاء العالم"

ولفت الى ان"الحدث سيغطي عددًا من القضايا المهمة المتعلقة بالطاقة ، بما في ذلك أمن الطاقة العالمي ، وتحول الطاقة ، والشكوك المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي ، والاستثمار ، والتنمية المستدامة"

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك ،محمد باركيندو :"نحن متحمسون للغاية للعودة إلى بغداد والمشاركة في منتدى الطاقة الدولي السادس، الذي ينعقد في لحظة حاسمة في تاريخ قطاع الطاقة .إنه يعد بمناقشات مثيرة للتفكير حول بعض أهم قضايا"

وأضاف أن "المنتدى تطور ليصبح حدثًا إقليميًا رئيسيًا يجتذب شخصيات بارزة من صناعة الطاقة في العراق ، وصانعي السياسات رفيعي المستوى وبعض كبار المفكرين في مجال الطاقة"

وتابع باركيندو: "بصفته مسقط رأس أوبك في عام 1960 وأحد أهم مزودي النفط في العالم ، فإن العراق مناسب تمامًا لاستضافة مناقشات حول كيفية ضمان مستقبل مستقر وآمن ومستدام للطاقة للجميع".

كما سيستضيف المنتدى الإطلاق الرسمي لكتاب أوبك 60 عامًا وما بعدها: قصة شجاعة وتعاون والتزام ، والذي تم إعداده للاحتفال بالذكرى الستين للمنظمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك تعلن مشاركتها في منتدى طاقة العراق المقرر اقامته في حزيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك تعلن مشاركتها في منتدى طاقة العراق المقرر اقامته في حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).