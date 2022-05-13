سوريا: مقتل وإصابة 12 شخصا إثر

2022/05/13 | 23:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، الجمعة، مقتل وإصابة 12 شخصا إثر قصف بالصواريخ، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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