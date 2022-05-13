التربية تعلن اعتماد آلية تحد من ظاهرة التدريس الخصوصي

2022/05/13 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم الجمعة، اعتماد آلية تحد من ظاهرة التدريس الخصوصي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطوة التي انتهجتها الوزارة تأتي للحد من ظاهرة التدريس الخصوصي بما ينعكس ايجابا على تحسين المستوى وتقليل نسبة الرسوب"، مشيرة إلى ان "تلك الدورات يتوفر فيها أساتذة اكفاء ويتمتعون بطريقة تدريس مميزة حتى تصل الى درجة الاستيعاب ، وقد حققت هذه الدورات نجاحاً كبيراً وساهمت في رفع المستوى العلمي للطلبة لاسيما في الامتحانات الوزارية".وتابعت أن "وزير التربية حريص على ضمان مصالح الطلبة وحقهم في الحصول على تعليم مناسب يتوافق مع المعايير العلمية للخروج بنتائج ايجابية تعكس الصورة المضيئة من عمل المؤسسة التعليمية".وأكد وزير التربية بحسب البيان، أن "الوزارة اعتمدت ومنذ اربع سنوات دورات التقوية الصيفية في مدارس المتميزين ولجميع طلبة المدارس بمختلف المراحل الدراسية وهي تفتح أبوابها في بداية العطلة وتخضع لضوابط وتعليمات الوزارة حصراً" .

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