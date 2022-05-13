2022/05/13 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت النائب سروة عبدالواحد، اليوم الجمعة، اعفاء علاء معن امين بغداد من منصبه.

وقالت في تغريدة على تويتر، ان "اعفاءه جاء لفشله الاداري، وملفات الفساد، مبينة "ان اعفاءه لا يعني عدم ملاحقته قانونيا".

الى ذلك قال مصدر لوكالة (بغداد اليوم)، انه "تم تكليف الوكيل البلد عمار موسى بدلاً عنه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعفاء أمين بغداد علاء معن من منصبه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعفاء أمين بغداد علاء معن من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).