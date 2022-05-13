شاهد بالفيديو.. ضربات مدفعية وطائرة مسيرة تخرج من العراق .. كيف سترد أمريكا؟

2022/05/13 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e-CJB-TTHJo

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