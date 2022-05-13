2022/05/13 | 23:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التعليم في #العراق.. واقع مرير بين حاضر غير مستقر ومستقبل مجهول) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8OvW4Ja1W8c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التعليم في #العراق.. واقع مرير بين حاضر غير مستقر ومستقبل مجهول) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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