2022/05/13 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 13R6KTBsMSw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. احمد الصحاف: هناك تصاعد لعمليات داعـش الارهـابي في شمال افريقيا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. احمد الصحاف: هناك تصاعد لعمليات داعـش الارهـابي في شمال افريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).