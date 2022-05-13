2022/05/13 | 23:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hz_TMSXrBpw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. مهند الجنابي: مباردة الصدر التي طرحها من أجل تشكيل المستقلين للحكومة هي لكشف العدد الحقيقي لهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. مهند الجنابي: مباردة الصدر التي طرحها من أجل تشكيل المستقلين للحكومة هي لكشف العدد الحقيقي لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).