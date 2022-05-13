الزراعة: العراق الأقل إصابات بالحمى النزفية مقارنة بدول الجوار

2022/05/13 | 23:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن العراق أقل من دول الجوار إصابات بالحمى النزفية، فيما توقعت انتهاء تسجيل الإصابات خلال أيام قليلة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الحمى النزفية مرض مستوطن في العراق منذ خمسينيات القرن الماضي”، لافتا الى أن “الإصابات حالياً في العراق أقل من […]

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