2022/05/13 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشهد يوم الجمعة أول محاكمة على جريمة حرب لفرد في الجيش الروسي بكييف، حيث مثل جندي روسي يبلغ من العمر 21 عاما للمحاكمة بتهمة قتل مدني أوكراني أعزل في الأيام الأولى من الحرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تعد 41 قضية جرائم حرب روسية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تعد 41 قضية جرائم حرب روسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).