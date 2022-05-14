البرلمان يؤجل جلسة السبت

2022/05/14 | 00:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الجمعة، تأجيل جلسته المقرر عقدها يوم غد السبت.وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناء على طلب بعض الكتل النيابية، وللمزيد من المشاورات لانضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية و للحاجة الى مزيد من الوقت تقرر تأجيل جلسة يوم غد".

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