القبض على عصابة بينها نساء تتاجر بالمخدرات في الاعظمية

2022/05/14 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت استخبارات الفرقة 11 ، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد.

وقال بيان للفرقة تلقته (بغداد اليوم)، ان "العملية جاءت بمتابعة من قائد الفرقة 11 لملف المخدرات وبالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث نفذت استخبارات الفرقة واجب القاء القبض على عصابة بالاعظمية تتاجر بالمخدرات ومن بين افراد العصابة نساء".

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