تأجيل جلسة مجلس النواب من جديد

2022/05/14 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الجمعة، تأجيل جلسته المقرر عقدها يوم غد السبت.وذكرت الدائرة في بيان، أنه "بناء على طلب بعض الكتل النيابية، وللمزيد من المشاورات لانضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية و للحاجة الى مزيد من الوقت تقرر تأجيل جلسة يوم غد".

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