2022/05/14 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراقبون : ماحصل من تجاوز على الطلبة هو انتهاك لحقوق التربية والتعليم في العراق

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