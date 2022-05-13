عائلة الناشط المصري علاء عبد الفتاح تخشى على مصيره

2022/05/14 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت والدة الناشط المصري، علاء عبد الفتاح، الذي حصل مؤخرا على الجنسية البريطانية إنها تخشى ألا تراه حيا مرة أخرى مع استمرار إضرابه عن الطعام لما يقرب من ستة أسابيع احتجاجا على ظروف سجنه.

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